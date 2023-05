Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Alkoholisierter Mann löst Polizeieinsatz aus

56-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Reinheim (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann, hat am frühen Dienstagmorgen (16.5.) einen größeren Polizeieinsatz in der Straße "Am Sportzentrum" ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 56 Jahre alte Tatverdächtige mit seinem Wagen kurz vor 7 Uhr an einer Gemeinschaftsunterkunft, in der rund 50 ukrainische Staatsangehörige untergebracht sind, aufgetaucht sein und unter anderem mehrere Menschen in der Unterkunft und auch davor bedroht haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann am Einsatzort vorläufig fest. Wie sich im Zuge der weiteren Maßnahmen herausstellte, handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen russischen Staatsangehörigen. Weil er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, führten die Beamtinnen und Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,99 Promille ergab. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an. Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann aus politischen Motiven handelte, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Hinweis an Medienvertretende: Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 96940312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell