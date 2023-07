Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Täter nach Körperverletzung wiedererkannt

Tübingen (ots)

Ein 17-Jähriger attackierte am 19.06.2023 einen 37 Jahre alten Reisenden auf einer Zugfahrt nach Tübingen-Derendingen. Am vergangenen Dienstag (27.06.2023) erkannte der 37-Jährige den Angreifer auf der Fahrt nach Tübingen wieder. Mitte Juni (19.06.2023) attackierte ein 17 Jahre alter tunesischer Staatsangehöriger offenbar grundlos einen Reisenden in einem Regionalzug von Tübingen in Richtung Tübingen-Derendingen. Der Jugendliche soll dem 37-jährigen Geschädigten hierbei mehrfach in das Gesicht geschlagen und ihn dabei verletzt haben. Hinzukommende Reisende konnten den 17-Jährigen schließlich jedoch von dem Angriff abbringen und ihn festhalten. Bisherigen Informationen zufolge wurden jedoch weder Rettungs- noch Polizeikräfte über den Vorfall informiert. Vergangenen Dienstagnachmittag (27.06.2023) erkannte der 37-Jährige den Beschuldigten auf einer Fahrt in Richtung Tübingen offenbar wieder und informierte die Polizei. Eine alarmierte Streife konnte den 17-Jährigen dann schließlich noch im Zug feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnde Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, vor allem die eingreifenden Reisenden vom 19.06.2023, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell