Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlungen in der S-Bahn

Weil der Stadt/Zuffenhausen/Feuerbach (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (24.06.2023) kam es in einer S-Bahn der Linie S6 zu einer Exhibitionistischen Handlung gegenüber einer 20-Jährigen durch einen bislang unbekannten Täter. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die Geschädigte gegen 16:00 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S6 von Weil der Stadt in Richtung Schwabstraße. Der unbekannte Täter setzte sich bereits bei der Abfahrt auf den schräg gegenüberliegenden Sitzplatz und begann offenbar zunächst mit der Hand an seinem noch verdeckten Glied zu reiben. Während der Fahrt soll der Mann dann schließlich sein Glied entblößt und daran manipuliert haben. Die Geschädigte verließ daraufhin umgehend die S-Bahn beim halt des Zuges in Zuffenhausen oder Feuerbach, der Unbekannte blieb hingegen wohl im hinteren Bereich der Bahn sitzen. Er wird als circa 40 Jahre alter Mann mit heller Hautfarbe beschrieben, welcher zur Tatzeit eine blaue Jeanshose und ein dunkles Oberteil getragen haben soll. Zudem hatte der bislang unbekannte Täter offenbar einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell