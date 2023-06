Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiter attackiert

Stuttgart (ots)

Zu einer Beleidigung und Körperverletzung durch einen 24-Jährigen ist es am gestrigen Dienstagabend (27.06.2023) in einem Fernzug auf der Fahrt von Ulm nach Stuttgart gekommen. Der afghanische Staatsangehörige war zunächst gegen 22:30 Uhr mit dem ICE von Ulm in Richtung Stuttgart gefahren, offenbar ohne das hierfür erforderliche Ticket zu besitzen. Gegenüber einem kontrollierenden 27-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn soll sich der Beschuldigte dann während der Fahrkartenkontrolle von Beginn an aggressiv verhalten und diesen auch verbal beleidigt haben. Schließlich attackierte er den Geschädigten nach der beendeten Fahrkartenkontrolle wohl auch körperlich durch einen Schlag und verletzte den Mitarbeiter dabei leicht. Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei konnte den aggressiven Fahrgast beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

