BPOLI S: Streckensperrung wegen Personen im Gleis

Am gestrigen Abend (03.07.2023) überquerten zwei Personen die Gleise auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Untertürkheim und Obertürkheim und sorgten damit für eine mehr als einstündige Streckensperrung. Die beiden 45 und 50 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen hatten bisherigen Erkenntnissen zufolge offenbar gegen 19:00 Uhr die Gleise auf der Strecke zwischen Untertürkheim und Obertürkheim überquert und dabei einen herannahenden ICE aus Karlsruhe zu einer Schnellbremsung gezwungen. Der Fernzug kam, dank des sofortigen Handelns des Lokführers, noch rechtzeitig zum Stehen, weshalb die beiden Beschuldigten unverletzt blieben. Der 50-jährige Mann und die 45-jährige Frau entfernten sich daraufhin aus dem Gleisbereich, konnten jedoch wenig später durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei in der Nähe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Durch den Vorfall kam es weder zu Personen- noch Sachschäden. Die Strecke war jedoch für mehr als eine Stunde gesperrt, wodurch es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam. Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

