Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Leistungserschleichung und Diebstahl

Ulm (ots)

Zu einer Leistungserschleichung sowie einem Diebstahl ist es am Dienstagabend (04.07.2023) in einem Intercity Express in Richtung Ulm gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 56-jähriger Mann gegen 19:30 Uhr mit dem Zug von München nach Ulm offenbar ohne einen gültigen Fahrschein zu besitzen. Kurze Zeit später soll der 56-jährige deutsche Staatsangehörige einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn zudem einen Becher Kaffee sowie eine Bierflasche vom Tablett entwendet haben. Beim Halt in Ulm wurde er an alarmierte Beamte der Bundespolizei übergeben. Der in Frankfurt/Main wohnhafte Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Leistungserschleichung sowie des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell