Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert und beleidigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (04.07.2023) beleidigte und attackierte ein 40-Jähriger eine Streife der Bundespolizei am Bad Cannstatter Bahnhof. Gegen 16:15 Uhr kam der deutsche Staatsangehörige auf die im Bahnhof befindliche Streife zu und beleidigte sie ohne ersichtlichen Grund mehrfach verbal. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 40-Jährige durchgehend aggressiv und unkooperativ und erhielt daher einen Platzverweis für den Bahnhof Bad Cannstatt. Diesem kam der mit über 2,7 Promille alkoholisierte Mann jedoch nicht nach, weshalb er von dem Beamten und der Beamtin aus dem Bahnhof verbracht werden musste. Dagegen widersetzte er sich jedoch und attackierte die Einsatzkräfte schließlich auch, wobei er einen Beamten leicht am Arm verletzte. Der Beschuldigte wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und gefesselt auf die Dienststelle verbracht. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell