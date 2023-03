LPI-SHL: Berauscht und ohne Lappen

Linden/Eicha (ots) - Eine 26-Jährige kam Dienstagmittag auf der Strecke von Linden in Richtung Eicha mit ihrem Auto von der Straßen ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Liegen. Die Fahrerin verletzte sich leicht und gab an aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr Auto verloren zu haben. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

