LPI-SHL: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in einen Laden in der "Obere Marktstraße" in Hildburghausen einzubrechen. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 800 Euro, gelangten jedoch nicht ins Ladeninnere. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

