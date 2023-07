Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-jähriger Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart (ots)

Der Diebstahl eines Geldbeutels durch einen 32-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof konnte am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Auf der Rolltreppe in Richtung der S-Bahnsteige entwendete der algerische Staatsangehörige am gestrigen Morgen gegen 09:15 Uhr offenbar den Geldbeutel einer 38 Jahre alten Reisenden aus deren offenem Rucksack. Ein couragierter Reisender soll den Diebstahl jedoch beobachtet und sowohl die Geschädigte als auch den 32-Jährigen und seine zwei Begleiter auf den Vorfall angesprochen haben. Daraufhin floh der Beschuldigte wohl zusammen mit einem der Begleiter, konnte jedoch durch den Zeugen und die 38-Jährige verfolgt werden. Der dritte Begleiter, ein bislang unbekannter Mann, floh hingegen mit dem Geldbeutel in bislang unbekannte Richtung. Durch den Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten den 32 Jahre alten Mann wenig später zusammen mit seinem 23-jährigen Begleiter antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden. Führen Sie Smartphones, Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich und halten Sie Rucksäcke und Taschen stets verschlossen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell