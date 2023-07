Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Böblingen - Bundespolizei sucht Zeugen

Böblingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 42 Jahren ist es am frühen Samstagmorgen (08.07.2023) gegen 06:15 Uhr am Bahnhof Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es bereits in einer S-Bahn zwischen Stuttgart und Böblingen zu verbalen Streitigkeiten untereinander gekommen sein, welche offenbar geklärt wurden. Beim Ausstieg in Böblingen soll der 42-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend von dem Jüngeren und offenbar weiteren Personen am Bahnsteig 2/3 körperlich attackiert worden sein. Die Auseinandersetzung, bei der es mutmaßlich zu gegenseitigen Faustschlägen und zum Einsatz eines Gürtels kam, verlagerte sich offenbar über die Unterführung bis zum Bahnhofsvorplatz, wo ein Security Mitarbeiter eines angrenzenden Einkaufszentrums auf die Situation aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte. Beamte der Landespolizei trafen die 21 und 42 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen schließlich am Busbahnhof an. Beide Männer erlitten nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise gegeben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

