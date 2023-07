Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Verkaufszelt - Diverse Zigaretten gestohlen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (03.07., 19.45 Uhr - 04.07., 07.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein provisorisches Verkaufszelt eines Discountmarktes verschafft und diverse Zigaretten gestohlen. Der Markt am Prozessionsweg befindet sich gegenwärtig im Neubau, so dass die Waren derzeitig in einem Provisorium auf dem Areal verkauft werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bohrten die Einbrecher zunächst das Schloss einer Zugangstür auf. Aus einem Innenlager haben die Täter anschließend eine bisher unbestimmte Menge Zigaretten gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Einbruch geben oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0524 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell