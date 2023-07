Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Mehrfamilienhaus und anschließender Pkw-Diebstahl

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Am Dienstagabend (04.07., 23.30 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße. Den Erkenntnissen zufolge haben sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Ende Juni (24.06.) bis zum Dienstagabend gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung des Hauses verschafft. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen.

Die Täter entwendeten hierbei Fahrzeugschlüssel aus der Wohnung und in der Folge einen auf einem Grundstücksstellplatz abgestellten Pkw. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen Volvo V60, Baujahr 2013. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-WA 1972 angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch oder dem gestohlenen Volvo machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

