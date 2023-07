POL-GT: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Samstagabend (01.07., 21.45 Uhr) wurde die Polizei über einen verletzten Mann an der Dr.-Pieke Straße informiert. Ersten Ermittlungen nach ist der 25-jährige Mann durch einen 39-jährigen Mann aus Harsewinkel mit einem Messer verletzt worden. Zeugen gaben an, dass der 39-Jährige kurz zuvor in seiner Wohnung seine 53-jährige ...

mehr