FW-M: Rettungswagen trifft auf Drehleiter (Neuhausen)

München (ots) - Mittwoch, 5. Oktober 2022, 1.45 Uhr Schaidlerstraße Wegen eines Brands in einem Aufzugsschacht sind in der Nacht 15 Personen von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geführt worden. Verletzt wurde niemand. Ein Bewohner eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses bemerkte in der Nacht Rauch und Brandgeruch im Treppenhaus und alarmierte die Feuerwehr. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, ...

