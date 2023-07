Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Montagabend (03.07., 22.15 Uhr) wurde eine 30-jährige Radfahrerin nach einem Sturz auf der Königsberger Straße leicht verletzt, nachdem sie einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen musste. Zuvor befuhr die Harsewinkelerin mit ihrem Pedelec die Röntgenstraße in Richtung Auf den Middeln und beabsichtigte an der Einmündung Königsberger Straße nach links abzubiegen. Den weiteren Angaben nach bog ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw zeitgleich aus Königsberger Straße nach rechts auf die Röntgenstraße ab. Hierbei kam das Auto der abbiegenden Radfahrerin so nah, dass diese ausweichen musste, dabei die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und stürzte.

Ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern, fuhr der Pkw-Fahrer weiter in Richtung Berliner Ring.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen VW Golf mit Gütersloher Kennzeichen (GT) gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und hatte in südländisches Aussehen. Zudem habe sich ein nicht näher beschriebener Beifahrer im Auto befunden.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallhergang machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Pkw-Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell