POL-GT: Junger Motorroller-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Am Montagabend (03.07., 22.15 Uhr) wurde eine 30-jährige Radfahrerin nach einem Sturz auf der Königsberger Straße leicht verletzt, nachdem sie einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen musste. Zuvor befuhr die Harsewinkelerin mit ihrem Pedelec die Röntgenstraße in Richtung Auf den Middeln und beabsichtigte an der Einmündung Königsberger Straße nach links abzubiegen. Den ...

mehr