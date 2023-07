Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Süßigkeiten aus Automaten gestohlen - Zeugen gesucht

Korntal-Münchingen (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, sowie ein 13-jähriges Kind haben in der Nacht zum Montag (10.07.2023) Süßigkeiten aus einem Snackautomaten am Bahnhof Korntal gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Jungen gegen 01:00 Uhr am Bahnsteig 3 mutmaßlich mit einem Stock, die Ware aus dem Automaten zu stehlen. Hierbei entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Schokoriegel. Ein 50-jähriger Zeuge beobachtete die Gruppe offenbar bei der Tathandlung und alarmierte daraufhin die Polizei. Die vier Tatverdächtigen flüchteten zunächst unerkannt. Mehrere Streifen der Landespolizei nahmen die 13, 14 und 15 Jahre alten tschechischen, deutschen und tunesischen Staatsangehörigen im Rahmen der Fahndung in einem Gartengrundstück vorläufig fest. Sie wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigen bzw. an den Betreuer übergeben. Die Personalien des vierten Tatverdächtigen, ein ebenfalls 14-jähriger deutscher Staatsangehörige, wurden im Nachgang ermittelt. Die beiden 14-Jährigen, sowie der 15-Jährige, müssen mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei in Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

