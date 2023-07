Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gestohlene Gegenstände auf Zugtoilette versteckt

Esslingen am Neckar (ots)

Ein 29-Jähriger nutze am gestrigen Montagabend (10.07.2023) die Zugtoilette eines ICEs als Versteck für mehrere entwendete Gegenstände. Der algerische Staatsangehörige entwendete gegen 20:30 Uhr zunächst offenbar mehrere Gegenstände von verschiedenen Reisenden in einem Fernzug auf der Fahrt von München in Richtung Stuttgart. Das Diebesgut versteckte der 29-Jährige daraufhin wohl in einer Toilette des ICEs, wobei er hierbei von zwei im Zug anwesenden Zeugen beobachtet werden konnte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den aus Speyer kommenden Mann beim Halt des Zuges am Esslingen Bahnhof feststellen und zunächst aufgrund seines aggressiven Verhaltens fesseln. Das Diebesgut wurde durch die Beamtinnen und Beamten sichergestellt und teilweise den Eigentümern zurückgegeben. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell