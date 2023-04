Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brüntorf. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr.

Lippe (ots)

In einer Kurve der Kirchheider Straße stießen am Samstag (01.04.2023) zwei Autos im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Ein 47-jähriger Lemgoer fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem VW Touran in Richtung Brüntorf, als ihm in einer Rechtskurve ein 19-jähriger Lemgoer in einem Mini Cooper auf seiner Fahrspur entgegenkam. Die Wagen kollidierten. Der VW-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer des Minis blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn.

Hinweise zum Unfallhergang richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

