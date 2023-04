Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. In geparkten Wagen gefahren.

Lippe (ots)

Ein 31-jähriger Detmolder fuhr gegen 1:20 Uhr am Sonntag (02.04.2023) auf der Oetternstraße aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW frontal in einen geparkten Sprinter. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und eilte zur Unfallstelle. Er rief die Polizei und kümmerte sich um den verunfallten Detmolder. Trotz erheblicher Schäden an den Fahrzeugen, geschätzt 55 000 Euro, wurde der 31-Jährige bei der Kollision nur leicht verletzt. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe genommen und sein Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell