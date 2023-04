POL-LIP: Detmold. Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Bus.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.03./01.04.2023) brachen Unbekannte in eine ehemalige Supermarktfiliale in der Straße Wasserfurche ein. Als die Polizei gegen 4 Uhr eintraf, stand die Eingangstür offen. Tatverdächtige waren nicht vor Ort. Ob bei dem Einbruch Beute gemacht wurde, ist bislang unklar. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, informiert bitte das ...

