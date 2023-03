Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Bushaltestelle beschädigt

Urexweiler (ots)

In der Buchwaldstraße in Urexweiler wurde eine Bushaltestelle beschädigt. Vermutlich im Laufe des Nachmittags vom 28.03.23 ließ ein bislang unbekannter Täter seine Wut an einer Glasscheibe der genannten Bushaltestelle aus. Durch die Gewalteinwirkung splitterte die in Gänze und die Glaseinfassung wurde deformiert. Zeugen die eventuell etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter 06851/8980 an die Polizei in St. Wendel zu wenden.

