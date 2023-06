Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht - Halskette gestohlen

Lampertheim (ots)

Nach einem Trickdiebstahl am Sonntag (18.6.) auf einem Flohmarkt in der Gaußstraße hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine 79-jährige Seniorin aus Mannheim gegen 11.30 Uhr von einer Unbekannten an einem Verkaufsstand für Halsketten angesprochen. Mit dem Vorwand, weitere Ketten anzuprobieren, entwendete die Diebin während einem Gespräch die Halskette der älteren Frau. Die Diebin wurde als etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie trug kurze blonde Haare und machte einen sehr gepflegten Eindruck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu der Täterin oder dem Verbleib der Kette machen können, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

