Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reisen: Zigarettenautomat aufgehebelt

Täter flüchten

Birkenau (ots)

Am Sonntagmorgen (18.6.) wurde eine Frau gegen 1.20 Uhr von lauten Geräuschen aus ihrem Schlaf gerissen. Bei einem Blick aus ihrem Fenster stellte sich heraus, dass zwei unbekannte Täter mit einem Gegenstand gewaltsam versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Schimbacher Straße / Ecke Friedhofstraße, zu öffnen. Die Kriminellen ließen jedoch bei Erblicken der Dame von ihrem Vorhaben ab. Sie traten mit einem schwarzen Audi die Flucht in Richtung Odenwaldstraße an. Beide Täter waren mit einem Pullover bekleidet, einer trug eine Glatze. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der an dem Zigarettenautomaten verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in Heppenheim nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell