Mörfelden-Walldorf (ots) - Der Mitarbeiter eines Restaurants in der Farmstraße hat am frühen Samstagmorgen (17.6.) zwei bislang noch unbekannte Täter in die Flucht geschlagen. Gegen 3 Uhr hatte das Duo das Anwesen ins Visier genommen und die Eingangstür zum Innenraum aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen drang ein Täter in das Anwesen ein, während sein Komplize vor dem Restaurant Schmiere stand. Als der eine ...

mehr