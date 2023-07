POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 30. Kalenderwoche

Kreis Heinsberg (ots) - Kreisweit wurden zwischen Mittwoch, 19. Juli und Donnerstag, 20. Juli, mehrere Fahrzeuge entwendet. Ein weißer Fiat Ducato mit Offenbacher Kennzeichen (OF-) wurde von einem Parkplatz an der Schinvelder Straße in Mindergangelt gestohlen. Im Pkw befanden sich eine Bohrmaschine und amtliche Dokumente, die ebenfalls gestohlen wurden. In Übach-Palenberg wurde ein Mercedes Sprinter mit Aachener Kennzeichen (AC-) entwendet, der am Fahrbahnrand der ...

