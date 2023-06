Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, dem 08.06.2023, gegen 02:20 Uhr kam es in Reilingen, im Bereich der Hauptstraße, in der dort ansässigen ESSO-Tankstelle zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in die Tankstelle. Im Innenbereich wurden durch die Täter zwei aufgestellte Spielautomaten aufgebrochen und das Münzgeld entnommen. Zudem wurde sich noch gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Lagerräumlichkeit verschafft. Die Höhe des entstandenen Sach-/Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 06205 / 2860-0, entgegen.

