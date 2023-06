Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Straßenbahnunfall auf dem Kaiserring

Mannheim-Oststadt (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen ca. 18:00 Uhr kam es im Mannheimer Innenstadtbereich, auf dem Kaiserring, Höhe der Kunsthalle, zu einem Verkehrsunfall zweier Straßenbahnen. Ein Straßenbahnführer, welcher in Richtung Tattersall die Gleise befuhr, stieß vermutlich in Folge Unachtsamkeit, mit einer in gleicher Richtung fahrenden weiteren Straßenbahn zusammen, welche sich noch auf der selbigen Gleisanlage befand. Durch die Kollision entstand ein Sach-/Streifschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Personenschäden konnten nicht verzeichnet werden. Die Straßenbahnen selbst waren beide noch fahrbereit. Die betroffene Strecke war nur kurzzeitig zur Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der weitere Individualverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

