POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Spielhalle: Wer kennt diesen Mann?

Emmerich (ots) - Durch eine aufgehebelte Hintertür sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagnachmittag (1. Mai 2023) in ein Ladenlokal an der Kaßstraße eingedrungen. Sie entwendeten aus dem Kassenbereich des Lebensmittelgeschäftes Tabakwaren und Bargeld. Danach flüchteten die Unbekannten wieder über die hintere Türe, die zur Straße "Im Euwer" führt. Zeugen, die in dem Zusammenhang ...

