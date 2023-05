Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

PKW prallt gegen Baum

Kerken-Aldekerk (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B9 hat sich am Sonntag (30. April 2023) eine 59-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Die Düsseldorferin war gegen 14:40 Uhr auf der Hülser Straße (B9) in einer Mercedes A-Klasse in Richtung Krefeld unterwegs, als sie auf Höhe der Kieswerke aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes prallte gegen einen Baum am Straßenrand, die Frau wurde eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Wagen. Mit schweren Verletzungen wurde die 59-Jährige anschließend in eine Klinik gebracht. Der PKW wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die B9 komplett gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell