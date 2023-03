Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 4 der Feuerwehr Lennestadt - Ehrung für 70 Jahre

Lennestadt (ots)

Bereits am Samstag, den 25.02.2023 fand die Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 4 der Feuerwehr Lennestadt im Gerätehaus Saalhausen statt. Einsatzbereichsleiter Peter Würde begrüßte alle anwesenden Kameradinnen und Kameraden der beiden Löschgruppen, die Vertreter der Stadt Lennestadt sowie den Leiter der Feuerwehr Markus Hamers. Zu dem Einsatzbereich 4 gehören die beiden Löschgruppen aus Saalhausen und Kickenbach. Der Einsatzbereich 4 umfasst das Gebiet Lenne aufwärts zwischen Kickenbach und Milchenbach. Die 84 Kameradinnen und Kameraden der beiden Löschgruppen wurden im vergangenen Jahr zu insgesamt 77 Einsätzen gerufen. Hier zeigt sich eine deutliche Steigerung der Einsatzzahlen zu den Vorjahren. Zu einem besonderen Einsatz zählt hier sicherlich der "Bombenfund" in Langenei. Die Löschgruppe Saalhausen wird voraussichtlich Ende des Jahres als Ersatzbeschaffung ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) in Dienst stellen können. Weitere Vorbereitungen für einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) laufen ebenfalls. Einen kurzen Einblick gab es auch in die Abteilung der Jugendfeuerwehr. Zahlreiche Übungsdienste welche aus Theorie und Praxis bestanden, hielten die 18 Jugendlichen ab. Die Ehrenabteilung im Einsatzbereich 4 besteht aus 18 Kameraden. In der Unterstützungseinheit der Feuerwehr befindet sich 1 Kamerad. Karsten Schürheck Beigeordneter der Stadt Lennestadt richtete einige Grußworte an die Anwesenden und bedankt sich bei allen Kameraden für die unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden. Erfreut blickte Schürheck in die Zukunft und konnte den anwesenden Kameradinnen und Kameraden berichten, dass zukünftig eine Ehrenamtspauschale geplant ist, die als Anerkennung für den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr gilt. Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen standen an diesem Abend ebenfalls auf der Tagesordnung, die vom Leiter der Feuerwehr Markus Hamers ausgesprochen wurden. Neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden Hannes Eickelmann (Saalhausen), Paul Florath und Oscar Hofmann (Kickenbach). Aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechselten Darius Börger, Finn Püttmann, Moritz Richard, Rouven Heimes (Saalhausen) sowie Johann Ramm (Kickenbach) und wurden gleichzeitig zum Feuerwehrmann befördert. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Franz Plitt und David Klöß (Saalhausen) befördert. Als Hauptfeuerwehrmann / -frau wurden Willi Maschke, Maximilian Tröster und Ute Daus (Saalhausen) befördert. Nico Kreft (Saalhausen) konnte zum Unterbrandmeister befördert werden. Nach bestandenem Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster wurden die Kameraden Christian Grobbel, Kevin Beckmann (Kickenbach) sowie Yannik Heimes (Saalhausen) zum Brandmeister befördert. Der Kamerad Frank Hennes (Saalhausen) konnte zum Oberbrandmeister befördert werden. Nach 5 jähriger Dienstzeit als Oberbrandmeister wurden Patrick Oberste (Saalhausen) und Steffen Budel (Kickenbach) zum Hauptbrandmeister befördert. Eine Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten Hendrik Schütte und Ute Daus (Saalhausen). Für 25 Jahre Stefan Kuhlmann (Saalhausen) und Andreas Stinn (Kickenbach). Bereits seit 40 Jahre sind die Kameraden Elmar Hamers, Dirk Börger, Peter Würde (Saalhausen) Johannes Hebbecker und Heiner Wächter (Kickenbach) bei der Feuerwehr. Ulrich Rameil und Dieter Schellmann (Saalhausen) wurden für 50 Jahre geehrt. Der Kamerad Helmut Rameil wurde für 60 Jahre geehrt. Eine Auszeichnung für bereits 70 Jahre konnte der Kamerad Günter Stinn (Kickenbach) unter klatschendem Beifall verdient entgegennehmen. Nach zweimaliger Funktion als Einheitsführer in der Löschgruppe Kickenbach wurde Heiner Wächter verabschiedet. Als Nachfolger wurde Kevin Beckmann als Einheitsführer sowie Christian Grobbel als zweiter stellv. Einheitsführer eingesetzt.

