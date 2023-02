Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 2 der Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 07.01.2023 fand die jährliche Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 2, bestehend aus den Löschgruppen Bilstein und Grevenbrück im Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück statt. Der Einsatzbereichsleiter Christoph Schulte konnte hierzu neben den Kameraden der beiden Löschgruppen auch den Beigeordneten der Stadt Lennestadt, Carsten Schürheck, den Bereichsleiter des Ordnungsamtes Ingo Wirt sowie den Leiter der Feuerwehr Lennestadt Markus Hamers begrüßen. Insgesamt wurden durch die 65 Kameraden des Einsatzbereichs 2 im letzten Jahr 101 Einsätze abgewickelt, was erneut eine Steigerung der Anzahl der Einsätze ist. Um der Vielzahl der Einsätze weiter gerecht zur werden, erhält die Löschgruppe Grevenbrück voraussichtlich im Frühsommer 2023 als Ersatzbeschaffung für das vorhandene Tanklöschfahrzeug (TLF) ein neues TLF. Für die Löschgruppe Bilstein wird gleichermaßen ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF) ausgeschrieben. Ein genauer Termin zur Auslieferung dieses Fahrzeugs steht aktuell noch nicht fest. Aktuell befinden sich 22 jugendliche in der Jugendfeuerwehr, sodass es für die Zukunft im Einsatzbereich 2 keine Nachwuchsprobleme gibt. Höhepunkt der Jahresdienstbesprechung waren zahlreiche Ehrungen, Übernahmen und Beförderungen, die durch den Leiter der Feuerwehr vorgenommen wurden. Als sogenannter Quereinsteiger, also ohne vorherige Zeit in der Jugendfeuerwehr, wurde Henrik Rath in die Einsatzabteilung der Feuerwehr als Feuerwehrmannanwärter übernommen. Aus der Jugendfeuerwehr wurde Jonas Kurzbach, Jannik Rickelhoff und Jonas Rickelhoff mit dem Dienstgrad Feuerwehrmann übernommen. Sven Vorderbrück wurde zum Feuerwehrmann befördert. Enrico Murgia wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Jan Kalkreuter und Julian Bröcher wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zum Unterbrandmeister wurden Frederik Drüecke und Moritz Teipel befördert. Nach bestandenem Gruppenführerlehrgang im Institut der Feuerwehr in Münster, wurde Chris Bäcker zum Brandmeister befördert. Daniel Kappe ist jetzt Hauptbrandmeister. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden Daniel Ermes und Marlon Henkel geehrt. Seit 25 Jahren sind die Kameraden Benedikt Schmidt, Sebastian Geurtz und Daniel Kappe in der Feuerwehr Lennestadt aktiv. Bereits seit 40 Jahren sind die Kameraden Sascha Henkel, Martin Allebrodt, Olaf Schulte und Friedhelm Brinker bei der Feuerwehr. Für 50 Jahre Dienst wurde Jürgen Rieder geehrt. Nach 6 Jahren Dienstzeit wurde Udo Gerken aus der Dienststellung als Einheitsführer der Löschgruppe Grevenbrück aus eigenem Wunsch aus entlassen. Als Nachfolger wurde Andre Freund als Einheitsführer der Löschgruppe Grevenbrück vom Leiter der Feuerwehr eingesetzt.

