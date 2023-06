Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall auf der B 39 in Sinsheim - PM Nr. 2

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Auf die Pressemitteilung 1 von 19.18 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5530063) wird verwiesen. Gegen kurz vor 19 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die B 39/Steinsfurter Straße in Fahrtrichtung Sinsheim-Rohrbach. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte dieser frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi. Die 53-jährige PKW-Lenkerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die PKW-Lenkerin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Beobachtung ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt. Das Motorrad und der PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim-Steinsfurt war ebenfalls vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell