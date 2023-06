Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Größerer Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich Schwetzinger Landstraße

Marie-Curie-Straße - Einsatz eines Rettungshubschraubers

Mannheim-Rheinau (ots)

In den Mittagstunden des 09.06.2023, gegen 14:40 Uhr ereignete sich im Bereich Mannheim-Rheinau, auf der Schwetzinger Landstraße, Höhe der Marie-Curie-Straße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei missachtete ein Fahrer eines Pkw Opel Tigra, der aus Richtung des Edinger Riedweges die Schwetzinger Landstraße befuhr, die Vorfahrt eines, von der B36 kommenden und in Fahrtrichtung Schwetzinger Landstraße fahrenden, Porsche Panamera. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei der Opel von der Fahrbahn abgewiesen wurde und an einen Zaun einer Firma prallte. Eine im Pkw Opel mitfahrende 13-Jährige Person wurde durch die Kollision mit dem Zaun, zwischen Pkw und Zaun, eingeschlossen und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfallgeschehen wurden der Unfallverursacher selbst, die mitfahrende 13-jährige Person sowie der Fahrer und Beifahrer des Porsche Panamera, nicht unerheblich verletzt. Alle Beteiligten wurden, zum Zwecke der weitere medizinischen Behandlung / Versorgung, in Kliniken verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfallgeschehens wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die beiden verunfallten Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem musste, aufgrund eines gegebenen Betriebsstoffauslaufes, eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung verständigt und eingesetzt werden. Im Bezug zur Verkehrsunfallaufnahme, des Einsatzes des Rettungshubschraubers und der erforderlichen Fahrbahnreinigung wurden ferner auch Verkehrssperrungen / Verkehrsmaßnahmen notwendig, die allesamt wieder gegen 17:09 Uhr, aufgehoben werden konnten. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wurde auf ca. 70.000 EUR beziffert.

