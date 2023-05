Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Alkoholisierte Autofahrerin auf der BAB6

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch eine Zeugin wurde in der Nacht vom 19.05.2023 auf den 20.05.2023 gegen 00:30 Uhr ein Audi auf der BAB 6 gemeldet, welcher Schlangenlinien fuhr. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim kontrollierten den PKW in der Folge an der Anschlussstelle Ludwigshafen Nord. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 51-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie zeigte während der Kontrolle starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Test vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille. Der 51-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

