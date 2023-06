POL-MA: Heidelberg: Regenbogen-Parkbank im Pfaffengrund beschmiert. Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Als ein 20-Jähriger am Donnerstagabend einen Trend auf Tik-Tok imitieren wollte, leerte dieser um 21 Uhr eine 500 ml Flasche voll Spülmittel in einen Brunnen in der Heidelberger Straße. Hierdurch entstand eine große Menge an Schaum, die sich bis über einen Meter über den ...

mehr