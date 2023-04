Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Kind mit Fahrrad bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 9-Jährige Radfahrerin aus Datteln wollte am Dienstag gegen 07:30 Uhr an der Kreuzung Ostring/Kreuzstraße bei Grünlicht die Straße überqueren. Ein 22-Jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Datteln, wollte von der Kreuzstraße aus in den Ostring einbiegen. Er bremste vor der 9-Jährigen ab.

Hinter dem Autofahrer wollte eine 27-jährige Autofahrerin aus Datteln ebenfalls abbiegen. Sie schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf. Dadurch wurde das Auto des 22-Jährigen gegen die Radfahrerin geschoben. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

An den beiden Autos entstand insgesamt 7.000 Euro Sachschaden. An dem Fahrrad war kein Schaden erkennbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell