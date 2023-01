POL-MFR: (113) Einbruch in Nürnberger Tabakladen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Montagabend (23.01.2023) hielt sich ein Mann unberechtigt in einer Kleingartenkolonie im Nürnberger Stadtteil Herpersdorf auf. Die Polizei nahm den 37-Jährigen fest und wies ihn anschließend in eine Fachklinik ein. Gegen 21:00 Uhr teilte eine Zeugin bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass sich in einer Gartenlaube einer Kleingartenkolonie im Marthweg ein Mann ...

