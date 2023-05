LPI-EF: Viele Kelleraufbrüche über das Pfingstwochenende

Erfurt (ots) - Auf eine Gaststätte hatten es Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in der Erfurter Löbervorstadt abgesehen. Die Täter zerstörten eine Doppelglasscheibe und versuchten im Anschluss, sich Zutritt in die Lokalität zu verschaffen. Möglicherweise wurden sie gestört, da sie ihre Tatausführung abbrachen und unerkannt flüchteten. Der verursachte Sachschaden an dem Fenster wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. ...

