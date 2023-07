Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 203 vom 23.07.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Horst - Fahrkartenautomat angegangen

Wahrscheinlich bereits in der Nacht zum 21.07.2023 oder an diesem Tag selbst wurde versucht, einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof in Horst aufzuhebeln. Den derzeit unbekannten Täter gelang es jedoch nicht, an das Innere des Automaten zu gelangen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens.

Wegberg-Beek - Diebstahl aus Pkw am Waldstadion

An einem auf dem Parkplatz des Waldstadions abgestellten Pkw Mercedes wurde zwischen 13.00 Uhr und 14.50 Uhr des 22.07.2023 die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen und ein im Fahrzeug befindlicher Rucksack entwendet. Von Zeugen wurde der Rucksack im nahen Feldbereich wieder aufgefunden. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert.

Verkehrsstraftaten/Verkehrsunfälle

Wassenberg-Birgelen - schwere Verletzungen bei Frontalzusammenstoß

Am 22.07.2023 kam es auf der L117 gegen 16.35 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus den Niederlanden befuhr mit ihrem Fiat die L 117 von Rothenbach kommend und beabsichtigte bei für Linksabbieger Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Rurtalstraße abzubiegen. Offensichtlich missachtete eine auf der L 117 entgegenkommende Fahrzeugführerin eines Renault das für sie geltende Rotlicht und beide Fahrzeuge prallten zusammen. Die 60 Jahre alte Wassenbergerin wurde dabei schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Frau aus den Niederlanden wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Waldfeucht - angetrunken auf dem Pedelec

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am 22.07.2023 gegen 16.00 Uhr einen offensichtlich angetrunkenen Fahrer eins Pedelecs in Waldfeucht. Eine Polizeistreife traf den Mann auf der Brabanter Straße an und stellte fest, dass der 52-jährige Waldfeuchter tatsächlich deutlich alkoholisiert war. Der Mann musste mit zur Blutprobe und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hückelhoven-Brachelen - unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Am 23.07.2023 konnte eine Polizeistreife gegen 04.20 Uhr auf der Rischmühlenstraße einen jungen Mann aus Düren anhalten. Der 31-jährige war mit seinem VW unterwegs und hatte sowohl in erheblichen Mengen Alkohol konsumiert und stand zudem unter Drogeneinfluss. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Erkelenz-Matzerath - Kradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Gegen 17.30 Uhr des 22.07.2023 befuhr ein Kradfahrer die K 29 von Schwanenberg in Richtung Hetzerath. In Höhe der Ortsumgehung Matzerath kam der 67-jährige Fahrer aus den Niederlanden ohne Fremdeinwirkung in einem Kurvenverlauf zu Fall und rutschte in den Pkw eines entgegenkommenden Opel eines 27 Jahre alten Wegbergers. Ein dem Kradfahrer folgender 24 Jahre alter zweiter niederländischer Kradfahrer fuhr über das gestürzte Krad und kam ebenfalls zu Fall. Der ältere Kradfahrer wurde leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Das Krad der Marke Harley Davidson musste abgeschleppt werden. Das weitere Krad der Marke BMW und der Pkw blieben trotz der Beschädigungen fahrfähig.

