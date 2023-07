Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftungen/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Brandstiftungen im Kreisgebiet.

Am 21. Juli (Freitag) wurde gegen 13.45 Uhr der Brand eines Weizenfeldes hinter dem gegenüber der Diskothek Waldesruh gelegenen Parkplatz. (Wir berichteten mit PB Nr. 202 von Samstag, 22. Juli 2023) Hier wurde ein männlicher Tatverdächtiger beobachtet, der etwa 15 bis 16 Jahre alt war, eine schmale Statur hatte und dunkelblonde Haare. Er trug ein khakifarbenes T-shirt und eine kurze Hose. Unterwegs war er mit einem blau-gelben Fahrrad, welches für ihn zu klein wirkte. Evtl. handelte es sich um ein Kinderfahrrad. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden an mehreren hundert Metern Weizenfeld.

Am 22. Juli (Samstag), gegen 22.40 Uhr, wurde in Heinsberg Oberbruch an der Rurstraße ein größerer Strohhaufen ebenfalls in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Am 23. Juli (Sonntag), gegen 2.40 Uhr, wurde in Porselen an der Zedernstraße ein Stoppelfeld durch unbekannte Täter entzündet. Dieses brannte auf einer Fläche von 150 x 50 Metern und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Am Abend des 23. Juli (Sonntag) wurde in Unterbruch an der Straße Girmen ein weiterer Brand entdeckt. Dort brannte ein zirka 5 qm große Fläche eines Feldes, auf dem geschnittenes Stroh lag. Aufgrund der regnerischen Witterung wird auch in diesem Fall Brandstiftung vermutet.

Zwischen dem 22. Juli (Samstag), 22 Uhr und dem 23. Juli (Sonntag), 6.45 Uhr, brannten zudem drei Heuballen auf einem Acker an der Aachener Straße in Heinsberg-Hünshoven. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die Polizei ermittelt zurzeit, ob es sich in allen Fällen um denselben Täter handeln könnte. Zur Klärung der Taten werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf die Identität des oben beschriebenen Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

