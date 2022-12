Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221227 - 1491 Frankfurt-Bornheim: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, gegen 00.25 Uhr, drang ein zunächst unbekannter Täter Am Bornheimer Hang in ein Vorzelt ein, in dem sich auch drei verschlossene Wohnwagen befanden, aus welchen heraus Lebensmittel verkauft werden. Der Täter drang wieder unter Anwendung von Gewalt in die Wagen ein, wurde dabei jedoch von einem Angestellten beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte.

Dieser gelang es, den Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Mann, festzunehmen. Bei ihm konnte ein aus dem Wohnwagen stammender Schokoladenriegel sowie ein ebenfalls aus dem Wagen stammender Bargeldbetrag in Höhe von 46,93 EUR aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem führte der Mann noch 0,7 Gramm Cannabis und 0,35 Gramm Crack mit sich.

