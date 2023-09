Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Frontalzusammenstoß auf der B271

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am 29.09.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B271 mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 53-jährige Unfallverursacherin kam mit ihrem PKW aufgrund von Ablenkung durch das Navigationsgerät von der Fahrbahn ab. Im Zuge des Gegenlenkens stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Der dahinterfahrende PKW wurde ebenfalls in den Verkehrsunfall verwickelt. Alle Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

