POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dieburg (ots) - Kriminelle versuchten am Mittwoch (25.1.) gegen 11.45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dammweg einzubrechen. Die Täter gelangten nach bisherigen Erkenntnissen durch die unverschlossene Eingangstüre in das Gebäude und hebelten anschließend an einer Wohnungstür. Den Einbrechern gelang es nicht die Tür zu öffnen, woraufhin sie ohne ...

mehr