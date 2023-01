Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Versuchter Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Zeugenaufruf der Polizei

Dieburg (ots)

Kriminelle versuchten am Mittwoch (25.1.) gegen 11.45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dammweg einzubrechen. Die Täter gelangten nach bisherigen Erkenntnissen durch die unverschlossene Eingangstüre in das Gebäude und hebelten anschließend an einer Wohnungstür. Den Einbrechern gelang es nicht die Tür zu öffnen, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell