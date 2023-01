POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) - Am Mittwochmorgen (25.1.) soll ein noch unbekannter Mann eine junge Darmstädterin in der Heidelberger Straße, an der Haltestelle "Lincoln-Siedlung", Fahrtrichtung Innenstadt, lautstark angepöbelt haben. Nach ersten Erkenntnissen trat der Unbekannte unvermittelt gegen 7.15 Uhr an die Frau heran, beleidigte sie verbal und schlug ihr zudem das Handy ...

