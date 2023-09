Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sieben Flaschen Wodka entwendet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... haben zwei Männer aus Neustadt/W., welche am 29.09.2023 um 14:45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz diese zunächst in ihre Einkaufstaschen steckten und den Markt im Anschluss über den Haupteingang wieder verließen. Hierzu nutzten die Neustadter einen günstigen Moment, indem Kunden den Markt betraten. Die Männer konnten letztlich identifiziert werden. Diese erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen des begangenen Ladendiebstahls.

