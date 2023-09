Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wegen vier Scheiben Salami eine Anzeige eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein 38-Jähriger aus Haßloch am 29.09.2023 um 10:00 Uhr, da er in einem Lebensmittelmarkt in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. diese Wurstware in seine Gesäßtasche steckte und den Kassenbereich hiermit passierte. Die Ware wurde durch den Mann hierbei nicht bezahlt, weshalb auf diesen nun ein Strafverfahren wegen des begangenen Ladendiebstahls zukommt.

