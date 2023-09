Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Frontalzusammenstoß auf B 271

Kirchheim a.d.Weinstr. (ots)

Am Abend des 29.09.2023 kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 271 zwischen Grünstadt und Herxheim am Berg. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem BMW Mini One die B 271 in Richtung Herxheim am Berg. Auf dem Streckenabschnitt zwischen den Abfahrten Kirchheim Nord und Kirchheim Süd war die Frau kurzzeitig durch ihr Navigationsgerät abgelenkt. Sie kam hierbei auf gerader Strecke zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, musste gegenlenken und prallte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 41-Jährigen zusammen. Durch die Kollision kam der BMW Mini quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer, welcher hinter dem Skoda fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den BMW Mini. Alle drei Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 50000EUR geschätzt. Die drei Fahrzeugführer sowie der 52-jährige Beifahrer der Skoda-Fahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste diese bis 22:10 Uhr voll gesperrt werden.

